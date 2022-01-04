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Авто4 января 2022 15:56

Развязку на Приморском шоссе у «Лахта Центра» обещают сдать на год раньше

Сейчас готовность объекта составляет 69%
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Развязку на Приморском шоссе могут сдать уже к концу года. Фото: КРТИ СПб

Развязку на Приморском шоссе могут сдать уже к концу года. Фото: КРТИ СПб

Строительство развязки на Приморском шоссе в районе «Лахта Центра» может быть закончено уже в декабре 2022 года. А не в ноябре 2023-го, как это значится по планам. Ускорить работы позволили в том числе федеральные деньги, полученные Петербургом на дородные проекты.

- По проекту на одном из самых напряженных участков магистрали будут построены два новых съезда с Приморского путепровода - Северный протяженностью 980 метров и Южный протяженностью 440 метров. На сегодняшний день строительная готовность объекта превысила 69%, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что в «Лахта Центре» после завершения внутренних отделочных работ будет располагаться офис «Газпрома». Строительство развязки необходимо, чтобы Приморское шоссе окончательно не встало на въезде в город и выезде с него.

Кроме развязки в этом месте планируется строительство подземного перехода с выходом к перспективной ж/д станции.