Смольный утвердил стоимость питания школьников на 2022 год

Власти установили стоимость школьного питания в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга утвердили стоимость школьного питания на 2022 год. Это необходимо для расчета компенсаций малоимущим и социально незащищенным семьям. Документ касается учащихся начального и средней школы, а также заведений профессионального образования.

- Губернатор Александр Беглов подписал постановление «О стоимости питания в государственных образовательных учреждениях на 2022 год», - сообщает пресс-служба Смольного.

Так, согласно постановлению, школьный завтрак оценивается в 68 рублей 50 копеек, обед стоит 119-50, а комплексный обед - 188 рублей ровно.

Студентам, обучающимся в заведениях федерального подчинения, расположенных в Петербурге, будут выплачивать такую же компенсацию.