Школьник заблудился вечером в лесу в Ленобласти

Потерявшегося в лесу школьника спасли в Ленобласти. Фото: vk.com/acclo

Спасателям из приозерского отряда пришлось экстренно отправляться в лес на поиски. Вечером 3 января им поступила заявка от родных школьника, который пошел гулять и заблудился. На улице к этому времени было уже темно и холодно.

- В лесном массиве около поселка Коверино заблудился несовершеннолетний подросток. Спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск обнаружили пострадавшего, вывели из леса и передали родственникам, - сообщает паблик Аварийно-спасательной службы Ленобласти ВКонтакте.

По счастью, с ребенком оказалось все нормально, он не пострадал.

А в региональных управлениях МЧС еще раз напоминают об опасности нахождения в незнакомых местах в темное и холодное время суток. Также не стоит выходить на лед несмотря на низкие температуры. На водоемах уже происходили несчастные случаи, в том числе приводившие к гибели людей.