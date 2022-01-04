Петербуржец избил лопатой собутыльника, а потом сам сдался в полицию

Петербуржец едва не убил гостя лопатой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Петербурга, крепко отмечавший новогодние праздники, может сесть на 15 лет за попытку убить собутыльника лопатой. Садовым орудием он едва не разрубил голову малознакомому гостю, который в пылу запоя начал душить его друга. Все трое отмечали наступление Нового года в арендованном доме.

- 3 января в 01:25 в полицию поступило сообщение, что избил лопатой мужчину. Прибывшим по адресу нарядом установлено, что находившийся в гостях в частном арендованном доме мужчина пытался задушить другого гостя. В результате чего и произошел инцидент, - сообщает источник «КП-Петербург».

Потерпевший был госпитализирован с рубленной раной головы, его состояние оценивается как тяжелое. Помощь понадобилась и тому, кого пытался задушить агрессивный гость.

А третьего участника застолья, взявшего в руки лопату, задержала полиция. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.