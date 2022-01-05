Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт5 января 2022 6:52

Роман Ротенберг стал главным тренером петербургского СКА

Ранее эту должность занимал Валерий Брагин
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: пресс-служба хоккейного клуба СКА

Фото: пресс-служба хоккейного клуба СКА

В петербургском хоккейном СКА объявили о кадровых перестановках. Теперь на пост главного тренера назначили Романа Ротенберга, который до сих пор занимал должности первого вице-президента Федерации хоккея России, заместителя председателя совета директоров, вице-президента и генеральный директор СКА. В клубе уже официального прокомментировали перемены. Ранее главным тренером команды был Валерий Брагин, он также останется в клубе.

- В соответствии с решением совета директоров клуба в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера. Валерий Брагин займет позицию старшего тренера. Александр Титов станет ассистентом главного тренера команды «СКА-1946», - рассказали в пресс-службе СКА.

Под руководством Ротенберга СКА уже одержал первую победу. Со счетом 5:1 они разгромили китайский Куньлунь.