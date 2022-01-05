Роман Ротенберг стал главным тренером петербургского СКА

Фото: пресс-служба хоккейного клуба СКА

В петербургском хоккейном СКА объявили о кадровых перестановках. Теперь на пост главного тренера назначили Романа Ротенберга, который до сих пор занимал должности первого вице-президента Федерации хоккея России, заместителя председателя совета директоров, вице-президента и генеральный директор СКА. В клубе уже официального прокомментировали перемены. Ранее главным тренером команды был Валерий Брагин, он также останется в клубе.

- В соответствии с решением совета директоров клуба в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера. Валерий Брагин займет позицию старшего тренера. Александр Титов станет ассистентом главного тренера команды «СКА-1946», - рассказали в пресс-службе СКА.

Под руководством Ротенберга СКА уже одержал первую победу. Со счетом 5:1 они разгромили китайский Куньлунь.