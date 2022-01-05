Петербуржцы больше других россиян уверены, что их не уволят в ближайшее время

В целом по уверенности в стабильности рабочего места жители Ленобласти и Петербурга – на втором месте по стране. Фото: "КП" Архив

Жители Петербурга и Ленобласти стали увереннее в своей работе. Ситуацию на рынке анализировал портала hh.ru и выяснили, что настроения жителей региона и Северной столицы уже стабильно держатся на позитивном уровне и даже чуть лучше, чем у других россиян. Сравнивали с прошлым годом. В целом по уверенности в стабильности рабочего места жители Ленобласти и Петербурга – на втором месте по стране. Первую строчку занял Уральский Федеральный округ.

- В этот раз меньше других опасаются сокращений соискатели из сферы туризма, гостиниц и ресторанов, а также начинающие карьеру и студенты. Представители банковской сферы наименее уверены в стабильности своего трудоустройства относительно других, - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

По итогу опроса жителей Петербурга и Ленобласти, угрозу увольнения испытывают 20%, что на 1% меньше, чем в других регионах страны.