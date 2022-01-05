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Происшествия5 января 2022 8:54

В Петербурге в СПА отеле едва не утонул 5-летний мальчик

В тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: "КП" Архив

В детскую больницу №1 в Петербурге поступил ребенок, который едва не утонул в бассейне СПА отеля. 5-летний ребенок был в тяжелом состоянии, сообщил источник в правоохранительных органах. Малыша достали из бассейна отеля, в заведении он отдыхал вместе с родителями 4 января 2022 года.

- Семья благополучная, на учете в ОДН не состоит. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - рассказал источник.

Это не первый случай травмы детей в развлекательных комплексах на каникулах. В Петербурге на курорте «Охта Парк» 4-летняя девочка обожгла ноги сухим льдом во время химического шоу.