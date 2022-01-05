Количество заболевших коронавирусом в Петербурге снижается

В Петербурге за сутки выздоровели 1 414 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число положительных диагнозов новой коронавирусной инфекцией снижается в Петербурге. За сутки 5 января 2022 года в городе на Неве зарегистрировали 1273 заболевших, 4 января эта цифра достигла 1297. За все время пандемии в Северной столице подтвердилось 858 821 положительных диагнозов ковида.

При этом по данным оперштаба, в Петербурге за сутки выздоровели 1 414 человек, не справились с болезнью 61 пациент.

Тем временем в Санкт-Петербурге даже в праздничные выходные продолжается вакцинация против коронавируса. Сделать прививку можно сделать в поликлинике или специальных пунктах.