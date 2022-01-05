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Происшествия5 января 2022 9:42

Полиция задержала вандала, разгромившего битой рейсовый автобус в Петербурге

На время разбирательства мужчина будет под подпиской о невыезде
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Помахав палками, хулиганы сбежали с места происшествия.

Помахав палками, хулиганы сбежали с места происшествия.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция Петербурга задержала вандала, который разгромил рейсовый автобус. Нападение случилось 3 января на Малом проспекте Петроградской стороны. Водитель и пассажир белого «Мерседеса» набросились на автобус с бейсбольными битами, разбили боковые стекла и пытались вытащить водителя. Помахав палками, хулиганы сбежали с места происшествия. Полиция разыскивала агрессоров и вот одного из них задержали на следующий день.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, водителем оказался гражданин Азербайджана.

- Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - уточнил источник.