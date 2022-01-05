Полиция задержала вандала, разгромившего битой рейсовый автобус в Петербурге

Помахав палками, хулиганы сбежали с места происшествия. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция Петербурга задержала вандала, который разгромил рейсовый автобус. Нападение случилось 3 января на Малом проспекте Петроградской стороны. Водитель и пассажир белого «Мерседеса» набросились на автобус с бейсбольными битами, разбили боковые стекла и пытались вытащить водителя. Помахав палками, хулиганы сбежали с места происшествия. Полиция разыскивала агрессоров и вот одного из них задержали на следующий день.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, водителем оказался гражданин Азербайджана.

- Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - уточнил источник.