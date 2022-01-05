С последствием циклонического вихря в Петербурге борются тысяча снегоуборочных машин

Напомним, Петербург накрыл сильный снег, который лег на дороги 10-сантиметровым слоем. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Коммунальщики Петербурга вышли на борьбу с последствием циклонического вихря, который накрыл город. На улицы Северной столицы вышло 1000 машин снегоуборочной техники, а также 1068 дворников.

Напомним, Петербург накрыл сильный снег, который лег на дороги 10-сантиметровым слоем.

- Дорожные предприятия продолжают прометать городские дороги, сдвигать выпавший снег к обочинам, формировать снежные валы. Службы выполняют противогололедную обработку улиц и уделяют особое внимание состоянию мостов, путепроводов, пешеходных переходов и подходов к социально значимым объектам. Не останавливаются и работы по вывозу снега, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

К слову, за сутки коммунальщики вывезли уже 45,7 тыс. кубометров снега. Жителям города рекомендуют сообщать о неубранных участках 314-60-13.