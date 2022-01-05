Скончался еще один пострадавший в аварии с туристическим автобусом на трассе в Ленобласти

Дети пострадали в смертельном ДТП на трассе "Кола". Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Число погибших в аварии на трассе «Кола» с туристическим автобусом и двумя легковушками увеличилось до двух. Пассажир автомобиля «Шкоды Октавия» погибла на месте. Еще водитель «Фольксвагена» скончался уже в реанимации, куда его доставили в тяжелом состоянии.

В больнице пока находятся водитель «Шкоды» и его сын-пассажир. Остальные участники ДТП в удовлетворительном состоянии.

Напомним, авария случилась 4 января на трассе «Кола» возле деревни Доможирово. Автомобиль «Шкода» выехала на встречку для обгона и столкнулся с «Фольксвагеном», затем задел обгоняемый автобус «Нефаз» с туристами и вылетел в кювет.