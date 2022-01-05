Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 января 2022 11:07

На военную службу отправили полторы тысячи ленинградцев

Новобранцы будут проходить службу в войсках Западного военного округа
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
В армии ребята могут получить новую профессию.

В армии ребята могут получить новую профессию.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области закончилась осенне-зимняя призывная компания. По данным правительства региона, на службу набрали около 1,5 тысячи человек, большая часть новобранцев отправилась в гарнизоны Западного военного округа. Каждый будущий солдат уже получил необходимое обмундирование, электронные документы и банковские карты.

- В настоящий момент служба в армии позволяет обрести дополнительную профессию по разным специальностям. Сокращенный до одного года срок службы позволяет овладеть необходимыми для каждого защитника отечества навыками и знаниями, повысить уровень своей физической подготовки, - рассказали в пресс-службе губернатора Ленинградской области.

Во время призывной компании в военкоматах оборудовали пункты тестирования на ковид. Будущие солдаты должны были поверяться на коронавирус по два раза.