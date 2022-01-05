На военную службу отправили полторы тысячи ленинградцев

В армии ребята могут получить новую профессию. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области закончилась осенне-зимняя призывная компания. По данным правительства региона, на службу набрали около 1,5 тысячи человек, большая часть новобранцев отправилась в гарнизоны Западного военного округа. Каждый будущий солдат уже получил необходимое обмундирование, электронные документы и банковские карты.

- В настоящий момент служба в армии позволяет обрести дополнительную профессию по разным специальностям. Сокращенный до одного года срок службы позволяет овладеть необходимыми для каждого защитника отечества навыками и знаниями, повысить уровень своей физической подготовки, - рассказали в пресс-службе губернатора Ленинградской области.

Во время призывной компании в военкоматах оборудовали пункты тестирования на ковид. Будущие солдаты должны были поверяться на коронавирус по два раза.