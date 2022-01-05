В Петербурге за сутки в больницы госпитализировали 289 человек с коронавирусом

В Северной столице сделали первичную прививку против коронавируса 1615 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В больницы Петербурга с диагнозом коронавирус за сутки попали 289 человек. Об этом рассказали в Смольном в эпидемиологической справке за 5 января 2022 года. По данным документа, сейчас в городских стационарах в положительным ковидом находится 5387 пациентов. Еще 20 530 человек лечатся амбулаторно.

В реанимации находятся 615 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 345 пациентов. Кроме этого, из больниц Петербурга выписали 255 выздоровевших.

Отметим, на сегодняшний день пациентов с ковидом принимают в 17 стационарах города, всего развернуто 8002 койки. Из них половина свободна.

В Смольном добавили, что в Северной столице сделали первичную прививку против коронавируса 1615 человек, второй укол вакцины получили 5118 человек.