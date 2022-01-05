С доходного дома на Старо-Петергофском проспекте в Петербурге обвалилась часть крыши со льдом

Кусок льда чуть не приземлился на голову мужчины, выходящего из здания. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге со доходного дома обвалилась часть крыши вместе со льдиной. Обрушение здания на Старо-Петергофском проспекте, 52 случилось накануне. Глыба льда едва не приземлилась на голову прохожего. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

- До двери оставалось метра два три, и слышу громкий звук что-то падает, я резко отскакиваю и отбегаю. Упали целая плита, лед. Люди остановились и поздравили с днем рождения, - рассказывает мужчина в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте».

Другие прохожие также не пострадали, глыба чудом пролетела вниз никого не задев.