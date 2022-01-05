Пункты переработки новогодних елок появятся в Петербурге 8 января

Елки пойдут на опилки для животных. Фото: Полина ШАНДРАК

Петербуржцы смогут сдать новогодние деревья на переработку. Специальные пункты приема откроются в городе уже 8 января после основных праздников. Акции «Елки, палки и щепа» второй год подряд Лидией Ракчевой. По ее словам, всего в Северной столице планируется открыть 40 мест, куда можно сдать праздничное дерево.

Принимать на переработку будут не только ели, но также популярные у горожан сосны и пихты. Полученные при переработке опилки организаторы акции передают конно-спортивным клубам и приютам для животных.

В прошлом году жители Петербурга сдали шесть тысяч деревьев на переработку. В этот раз организаторы планируют побить свой собственный рекорд.

Адреса пунктов приема елок появятся чуть позже.