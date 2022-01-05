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Общество5 января 2022 14:35

Циклон «Юмит» принесет Петербургу еще один теплый день

С четверг похолодает до -1 градуса
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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А после 7 января в город придут морозы.

А после 7 января в город придут морозы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге ожидается еще один теплый день, который принесет циклон «Юмит». Третий день город на Неве находится под его теплым влиянием. Сначала Северную столицу накрыло снегопадом в среду, 4 января, а в четверг 5 января пришла плюсовая температура.

- Сегодня погоду продолжит формировать тёплый сектор обширного циклонического вихря «Юмит». Его усилиями в регионе облачно, пройдёт снег, мокрый снег, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, местами гололедица, - рассказал синоптик Михаил Леус. - Температура воздуха 0…+2, по области -3…+2.

А 6 января в Петербурге похолодает до -1 градуса, 7 января в город придут морозы до -17 градусов ночью.