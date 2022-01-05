Ленинградский зоопарк не будет принимать новогодние елки от посетителей

Лакомства для животных они возьмут у елочных базаров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Посетители не смогут сдать новогодние елку в Ленинградский зоопарк. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения. По словам Елены Ситниковой, ветки хвойных деревьев хоть и лакомство для животных и такая практика была в зоопарке, но в этом году они от этой идеи отказываются.

- Нам приносили елки после нового года, но мы решили отказаться от этого. Обычно праздничные деревья осыпают конфетти, мишурой или искусственным снегом. Мы не можем так рисковать. Веточки в зоопарк привозят с базаров, непроданные елки идут в ход, - сообщила Ситникова «КП».

Сдать елки можно будет в специально отведенных местах. Адреса организаторы акции «Елки, палки и щепа» сообщат позже.