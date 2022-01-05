Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 января 2022 15:17

Ленинградский зоопарк не будет принимать новогодние елки от посетителей

Лакомства для животных они возьмут у елочных базаров
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Лакомства для животных они возьмут у елочных базаров.

Лакомства для животных они возьмут у елочных базаров.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Посетители не смогут сдать новогодние елку в Ленинградский зоопарк. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения. По словам Елены Ситниковой, ветки хвойных деревьев хоть и лакомство для животных и такая практика была в зоопарке, но в этом году они от этой идеи отказываются.

- Нам приносили елки после нового года, но мы решили отказаться от этого. Обычно праздничные деревья осыпают конфетти, мишурой или искусственным снегом. Мы не можем так рисковать. Веточки в зоопарк привозят с базаров, непроданные елки идут в ход, - сообщила Ситникова «КП».

Сдать елки можно будет в специально отведенных местах. Адреса организаторы акции «Елки, палки и щепа» сообщат позже.