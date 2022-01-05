На доме Исаака Бродского в Петербурге появилась световая фигура художника

Художник несет домой купленную картину Бориса Кустодиева - «Купчиха». Фото: vk.com/lensvetspb

В Петербурге на доме, где жил Исаак Бродский появилась световая фигура художника. Сейчас в историческом здании на площади Искусств, 3 находится музей-квартира живописца. Инсталляция выполнена специалистами «Ленсвет». В основе лежит фрагмент шаржа художника Бориса Кустодиева. На нем изображен сам Исаак Бродский, который несет домой купленную им известную картину Бориса Кустодиева - «Купчиха».

- В Петербурге реализуется масштабная программа художественной подсветки зданий, мостов, памятников и других достопримечательностей. Большинство проектов выполняется на постоянной основе. Световые изображения не только украшают город, но и призваны привлечь внимание к выдающимся деятелям нашей истории и культуры, - передают слава губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглов пресс-служба Смольного.

Это уже не первая световая инсталляция. В 2020 году в Кузнечном переулке появился силуэт Федора Достоевского. А на стене дома на Шпалерной улице появилось изображение ордена Александра Невского.