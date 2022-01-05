Спецназ нагрянул в загородный дом к наркоторговцу в Ленобласти

Следователи возбудили несколько уголовных дел. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области спецназ штурмовал загородный дом наркоторговцев. Полиция задержала пять ранее судимых подозреваемых. По данным следствия, мужчины торговали наркотиками среди жителей Лужского и Гатчинского районов региона.

- В результате серии обысков по местам проживания подозреваемых сотрудники полиции обнаружили и изъяли крупные партии различных видов синтетических и растительных наркотиков, а также психотропных веществ общим весом около 62 килограммов, в том числе 1,5 килограмма кокаина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Еще ОПГ занималось и изготовлением наркотиков. У одного из подозреваемых в частном доме в деревне Кобрино изъяли еще 150 килограммов материалов для синтетики.

Следователи возбудили несколько уголовных дел.