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Общество6 января 2022 6:59

На смену оттепели в Петербург придут морозы 6 января

Их принесет вихрь "Юмит"
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах образуется гололедица

Пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах образуется гололедица

Фото: Олег ЗОЛОТО

Погоду в Санкт-Петербурге продолжает формировать масштабный циклонический вихрь "Юмит". Именно он принес в город неожиданную оттепель, а теперь принесет и морозы. Об этом сообщил метеоролог центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своих социальных сетях.

- 6 января вихрь будет разворачиваться к региону своей холодной тыловой частью. Небо все еще будет закрыто плотными и низкими облаками. Пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах жителей города ожидает гололедица, - сообщил Михаил Леус.

По прогнозам синоптика, температура воздуха в городе днем будет от 0 до -2 градусов, вечером она может опуститься до -8. В Ленинградской области чуть холоднее - от -4 до +1 днем и от -5 до -10 к вечеру. Атмосферное давление будет расти, но все еще останется ниже нормы - 749 миллиметров ртутного столба.