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Общество6 января 2022 7:43

Петербургу выделят 98 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство газовых автозаправок

До конца 2022 года в городе появится 7 заправок природным газом
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Всего в 2022 году на строительство газовых автозаправок в Петербурге выделят 252 миллиона рублей

Всего в 2022 году на строительство газовых автозаправок в Петербурге выделят 252 миллиона рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

На строительство газовых автозаправок в Петербурге будет выделено 98 миллионов рублей из федерального бюджета. Соответствующее постановление правительства Санкт-Петербурга подписал Александр Беглов.

- Это необходимо городу для реализации масштабной программы по переводу на газовое топливо общественного транспорта, техники дорожно-коммунальных служб и другого автомобильного транспорта, - сообщили в пресс-центре Администрации Санкт-Петербурга.

С 2022 по 2024 год инвесторы, занимающиеся строительством и вводом в эксплуатацию заправок, смогут получить субсидии. В 2022 году для этого предусмотрены 252 миллиона рублей, часть из которых будет предоставлена за счет федерального бюджета. Уже в этом году в городе появятся 7 заправок природным газом.