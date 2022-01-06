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Происшествия6 января 2022 7:58

Мужчина с пистолетом потребовал бесплатный кофе в торговом центре Петербурга

Его задержала полиция
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

5 января 2022 года в полицию Калининского района поступило сообщение о мужчине, который вошел в торговый центр с пистолетом в руках. Целью "вооруженного грабителя" стал один из ресторанов. Там мужчина направил пистолет на бармена и потребовал предоставить ему кофе за счет заведения.

- На место выехали сотрудники отдела уголовного розыска. Был задержан 57-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пневматический пистолет у мужчины забрали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.