Смольный просит петербуржцев быть осторожнее на дорогах 6 января

Водителей просят, по возможности, отказаться от использования автомобилей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начало января в 2022 году ознаменовалось для Петербурга "температурными качелями". Резкое потепление, а потом и похолодание, привело к образованию гололеда на дорогах. О повышенной опасности для водителей и пешеходов предупредили в администрации города.

- До 12 часов 7 января в Петербурге продлен "желтый" уровень погодной опасности. Водителей просят воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП или проявлять особую осторожность на дорогах. Пешеходам следует использовать удобную для таких погодных условий обувь, - сообщили в пресс-центре Смольного.

Водителей также просят, по возможности, оставлять на стекле автомобилей номера своих телефонов. Это облегчит работу коммунальных и дорожных служб города.