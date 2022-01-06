За сутки с улиц Петербурга вывезли более 45 тысяч кубометров снега

На дорогах Петербурга продолжается гололед Фото: Олег ЗОЛОТО

Вихрь "Юмит" уже второй день "радует" Петербург неустойчивой погодой. За несколько часов в городе выпало 10 сантиметров снега. С начала зимы его высота уже превысила 1 метр. В связи с этим, на дороги города вновь массово выехала снегоуборочная техника.

- За минувшие сутки собрано и отправлено на утилизацию более 45 тысяч кубометров снега. Ночью улицы Петербурга убирали 1063 специализированные машины Комитета по благоустройству. Сейчас уборка города продолжается, - сообщили в пресс-центре администрации Санкт-Петербурга.

После неожиданной оттепели в город вернулись морозы. Из-за этого на дорогах появился гололед. Смольный просит петербуржцев быть осторожнее на дорогах.