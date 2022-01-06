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Происшествия6 января 2022 9:08

Учительница из Петербурга пригрозила взорвать ТЦ "Галеря" и потребовала взамен 500 тысяч рублей

Женщина заявила, что устала от жизни и хочет повеселиться
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 5 января в правоохранительные органы Петербурга поступило сообщение от 24-летней учительницы химии. Женщина рассказала, что заминировала ТЦ "Галерея", так как устала от жизни и хочет повеселиться. В замен на жизни посетителей учительница потребовала перевести ей 500 тысяч рублей.

- В сообщении говорилось, что заложено более 60 самодельных взрывчатых устройств. Торговый центр и школа, где работает указанная женщина, были осмотрены, ничего не обнаружено, эвакуацию было решено не проводить. Женщину также опросили и отпустили домой, - сообщил источник "КП-Петербург".

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.