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Происшествия6 января 2022 9:24

Консульство Казахстана в Петербурге эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва

Сообщение о минировании оказалось ложным
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утром 5 января 2022 года в полицию обратился консул республики Казахстан. Он сообщил, что на официальную электронную почту консульства пришло сообщение с угрозами.

Здание консульства было осмотрено, никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. Сотрудников консульства временно эвакуировали.

- Уже к обеду мероприятия по осмотру объекта были закончены. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщил источник "КП-Петербург".

В это же время проводилась проверка торгового центра "Галерея". Это сообщение также оказалось ложным.