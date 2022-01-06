Консульство Казахстана в Петербурге эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утром 5 января 2022 года в полицию обратился консул республики Казахстан. Он сообщил, что на официальную электронную почту консульства пришло сообщение с угрозами.

Здание консульства было осмотрено, никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. Сотрудников консульства временно эвакуировали.

- Уже к обеду мероприятия по осмотру объекта были закончены. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщил источник "КП-Петербург".

В это же время проводилась проверка торгового центра "Галерея". Это сообщение также оказалось ложным.