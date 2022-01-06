В Петербурге за сутки госпитализировали 316 человек с коронавирусом

Сейчас в городе работает 190 пунктов вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в больницы Петербурга поступило 316 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в Смольном в эпидемиологической справке за 6 января 2022 года. По ее данным, сейчас лечение от COVID-19 и пневмонии проходят 5435 пациентов, 345 из них подключены к аппарату ИВЛ. 142 пациента выписаны.

При этом всего в городе за сутки выявлена 1286 новых случаев заражения вирусом. Число выздоровевших чуть меньше - 1253. Умерло от коронавируса за это же время 58 человек.

При этом, в городе развернуто 190 пунктов вакцинации. В них насчитывается больше 900 тысяч доз вакцины от вируса. За сутки цикл вакцинации закончил 5 881 человек.