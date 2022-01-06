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Происшествия6 января 2022 10:14

Пьяный петербуржец начал стрелять по водителям, пытаясь перейти дорогу на красный

Пистолет оказался аэрозольным
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Хулигана увезли в отдел полиции

Хулигана увезли в отдел полиции

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночью 6 января 2022 года пьяный петербуржец попытался перейти дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Водителям эта идея не понравилась, еще больше им не понравилось, когда мужчина открыл стрельбу.

- В Калининском районе города сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, который стрелял из аэрозольного пистолета. Он успел произвести несколько выстрелов в область лица водителя притормозившего рядом с ним такси, - сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пистолет у хулигана изъяли, самого мужчину доставили в отдел полиции. На место происшествия также была вызвана скорая.