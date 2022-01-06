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Общество6 января 2022 10:31

В Невском районе Петербурга устранили вчерашний прорыв трубопровода

Тепло в дома петербуржцев вернется уже сегодня днем
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Все неполадки на трубопроводе устранены

Все неполадки на трубопроводе устранены

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вчера, 5 января, в Невском районе Петербурга на проспекте Большевиков из-за аварии на трубопроводе без тепла остались больше ста петербуржцев. Сегодня в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" сообщили, что все ремонтные работы окончены. Тепло вернется в дома примерно в 14 часов.

- Ориентировочно, в 14 часов 6 января планируется включение циркуляции во всей зоне снабжение тепломагистрали "Пороховская". Система отопления будет переведена в штатный режим работы, - рассказали в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Если к этому времени тепло в квартиры не вернется, то жителям советуют обратиться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем.