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Общество6 января 2022 10:43

Ленобласть поставила новый рекорд по высоте снежного покрова за эту зиму

За сутки сугробы выросли на 3 сантиметра
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Сейчас высота снежного покрова в Ленобласти составляет 64 сантиметра

Сейчас высота снежного покрова в Ленобласти составляет 64 сантиметра

Фото: Олег ЗОЛОТО

Высота снежного покрова в Ленинградской области достигла максимума с начала этой зимы. Об этом сообщил метеоролог центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своих социальных сетях.

- В Лодейном поле, где температура воздуха оставалась отрицательной последние дни, снежный покров за минувшие сутки прибавил 3 сантиметра. Теперь он составляет 64 сантиметра. Это максимум для Ленинградской области с начала зимы, - пояснил Михаил Леус.

В это время в Петербурге наблюдается обратная ситуация - из-за оттепели снежный покров уменьшился на один сантиметр. Сейчас он в два раза меньше, чем в области. Всего 30 сантиметров.