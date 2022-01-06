Петербуржцы снова жалуются на заваленные снегом улицы

Больше всего жителей волнуют дворы и тротуары Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В этому году зима для Петербурга стала настоящим испытанием. Жители города не переставая жалуются на заснеженные улицы, огромные сугробы и устрашающие сосульки. Вот и вчерашняя оттепель не прошла мимо недовольных граждан.

- Мне так помнится, что с уборкой снега так плохо, как в этом году, никогда не было. Мама рассказывала, что когда-то по Невскому зимой в туфлях ходила, примерно в 70-х годах, - вспоминают одни.

- Совершенно не убирают снег во дворах и с обочин. Только проезжую часть. Но машины ведь не только ездят, они еще и куда-то паркуются, - возмущаются другие.

Но пока жители в социальных сетях соревнуются, у кого же самый заснеженный район, на улицах Петербурга работает больше тысячи единиц снегоуборочной техники.