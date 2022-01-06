Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 января 2022 12:15

Петербуржцы снова жалуются на заваленные снегом улицы

При этом днем на дорогах больше тысячи единиц снегоуборочной техники
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Больше всего жителей волнуют дворы и тротуары

Больше всего жителей волнуют дворы и тротуары

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В этому году зима для Петербурга стала настоящим испытанием. Жители города не переставая жалуются на заснеженные улицы, огромные сугробы и устрашающие сосульки. Вот и вчерашняя оттепель не прошла мимо недовольных граждан.

- Мне так помнится, что с уборкой снега так плохо, как в этом году, никогда не было. Мама рассказывала, что когда-то по Невскому зимой в туфлях ходила, примерно в 70-х годах, - вспоминают одни.

- Совершенно не убирают снег во дворах и с обочин. Только проезжую часть. Но машины ведь не только ездят, они еще и куда-то паркуются, - возмущаются другие.

Но пока жители в социальных сетях соревнуются, у кого же самый заснеженный район, на улицах Петербурга работает больше тысячи единиц снегоуборочной техники.