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Общество6 января 2022 15:13

Новый автобусный маршрут в Петербурге соединит "Нарвскую" и "Балтийскую" станции метро

Он начнет работать с 1 июня
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Сейчас по многим из улиц нового маршрута общественный транспорт не ходит

Сейчас по многим из улиц нового маршрута общественный транспорт не ходит

Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 июня в Петербурге появится новый автобусный маршрут №205. Он свяжет здания, расположенные между Балтийским вокзалом и Нарвской заставой, то есть соединит "Балтийскую" и "Нарвскую" станции метро.

- От "Балтийской" автобусы будут следовать по улице Розенштейна и Ивана Черных. От "Нарвской" маршрут пройдет по проспекту Стачек, улице Швецова, Лермонтовскому проспекту, Балтийской улице и улице Шкапина, - сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Маршрут соединит две станции метро ФОТО: пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Маршрут соединит две станции метро ФОТО: пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Отметим, что сейчас по многим из перечисленных улиц общественный транспорт не ходит вообще. Поэтому придется не только запустить автобусы, но и установить новые остановки.

В комитете также уточнили, что данный маршрут будет работать только в будние дни с 5:30 до 0:00. Интервалы в пиковые часы будут по 11-12 минут, в остальное время - 15-18 минут.