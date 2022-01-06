Новый автобусный маршрут в Петербурге соединит "Нарвскую" и "Балтийскую" станции метро

Сейчас по многим из улиц нового маршрута общественный транспорт не ходит Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 июня в Петербурге появится новый автобусный маршрут №205. Он свяжет здания, расположенные между Балтийским вокзалом и Нарвской заставой, то есть соединит "Балтийскую" и "Нарвскую" станции метро.

- От "Балтийской" автобусы будут следовать по улице Розенштейна и Ивана Черных. От "Нарвской" маршрут пройдет по проспекту Стачек, улице Швецова, Лермонтовскому проспекту, Балтийской улице и улице Шкапина, - сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Маршрут соединит две станции метро ФОТО: пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Отметим, что сейчас по многим из перечисленных улиц общественный транспорт не ходит вообще. Поэтому придется не только запустить автобусы, но и установить новые остановки.

В комитете также уточнили, что данный маршрут будет работать только в будние дни с 5:30 до 0:00. Интервалы в пиковые часы будут по 11-12 минут, в остальное время - 15-18 минут.