В Петербурге снежная копия храма Спас на Крови подтаяла из-за оттепели

Местные жители и туристы активно фотографируются со снежной скульптурой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снежная копия храма Спас на Крови, сделанная петербургским скульптором Владимиром Кузьминым, успела стать местной достопримечательностью, но не выдержала оттепели, которая неожиданно пришла в Петербург 5 января.

- В СМИ пишут, что скульптура закончена, но это не так. Вчера все таяло, была капель - это, можно сказать, дожди. Сейчас я только все восстанавливаю. Сделал уже дополнительные колонны. Хочу их покрасить, довести до ума. Сейчас у скульптуры всего пять куполов, а должно быть девять, - рассказал "КП-Петербург" Владимир Кузьмин.

Уникальные скульптуры из снега пенсионер из Петербурга создает в своем дворе уже не первый год. Благодаря им обычный дворик стал настоящим местом притяжения для туристов. пройти мимо они не могут, обязательно делают фотографию на память.

Эта зима не стала исключением, фотографии с, как оказалось, недоделанным Спасом на Крови уже разлетелись по сети, а их создатель с нетерпением ждет морозов, чтобы завершить свое творение.

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