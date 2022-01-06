МЧС проверило храмы и церкви Петербурга в преддверии Рождества

Представители МЧС также будут дежурить в храмах и церквях в рождественскую ночь ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

В ночь с 6 на 7 января в храмах и церквях Петербурга пройдут рождественские службы. В преддверии праздника МЧС проверило культовые объекты на соответствие правилам пожарной безопасности.

- В этом году Главным управлением МЧС на учет взято 170 объектов, где прошли всесторонние проверки. Особое внимание уделяется путям эвакуации, системам автоматической пожарной сигнализации, безопасному применению открытых источников огня и другим немаловажным пунктам пожарной безопасности. В том числе, со служителями и персоналом культовых учреждений проводятся дополнительные инструктажи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В ночь с 6 на 7 января в храмах и церквях также будет организовано дежурство представителей МЧС для обеспечения безопасности граждан.