Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 января 2022 17:02

Самыми замусоренными районами Петербурга признаны Невский и Приморский

Оттуда поступает больше всего жалоб местных жителей
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
За сутки в городе вывезли больше 45 тысяч кубометров мусора

За сутки в городе вывезли больше 45 тысяч кубометров мусора

Фото: Артем КИЛЬКИН

Невский экологический оператор назвал самые проблемные, с точки зрения вывоза мусора, районы Петербурга. Лидерами антирейтинга стали Невский и Приморский. Именно оттуда чаще всего поступают жалобы от местных жителей.

- В этих районах складывается непростая ситуация. на данных территориях мы максимально усилили работу с привлечением дополнительных единиц техники, также там выходит все больше мобильных бригад на вывоз твердых бытовых отходов и уборку контейнерных площадок, - сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами в Санкт-Петербурге.

Также было отмечено, что сейчас вывоз мусора усложняется ситуацией на дорогах - к некоторым контейнерам просто невозможно подъехать. Тем не менее, за прошедшие сутки в Петербурге было вывезено больше 45 тысяч кубометров отходов с помощью 423 единиц техники.