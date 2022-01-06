Самыми замусоренными районами Петербурга признаны Невский и Приморский

За сутки в городе вывезли больше 45 тысяч кубометров мусора Фото: Артем КИЛЬКИН

Невский экологический оператор назвал самые проблемные, с точки зрения вывоза мусора, районы Петербурга. Лидерами антирейтинга стали Невский и Приморский. Именно оттуда чаще всего поступают жалобы от местных жителей.

- В этих районах складывается непростая ситуация. на данных территориях мы максимально усилили работу с привлечением дополнительных единиц техники, также там выходит все больше мобильных бригад на вывоз твердых бытовых отходов и уборку контейнерных площадок, - сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами в Санкт-Петербурге.

Также было отмечено, что сейчас вывоз мусора усложняется ситуацией на дорогах - к некоторым контейнерам просто невозможно подъехать. Тем не менее, за прошедшие сутки в Петербурге было вывезено больше 45 тысяч кубометров отходов с помощью 423 единиц техники.