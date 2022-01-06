Ревнивца, облившего кислотой молодую петербурженку, оставили под арестом

Судебное заседание состоялось 6 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В декабре 2021 года 16-летняя Диана (имя изменено - прим. ред.) стала жертвой бывшего бойфренда. 24-летний Даниил Кот облил девушку кислотой, когда та гуляла со своим молодым человеком в центре Петербурга - на канале Грибоедова. Даниила быстро поймали и отправили под стражу.

- 6 января Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даниила Кота. В СИЗО он пробудет до 8 марта 2022 года, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Против продления ареста молодой человек не возражал. Сейчас его обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Ревнивцу грозит до пяти лет лишения свободы.

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