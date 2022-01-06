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Общество6 января 2022 18:29

С начал года в Петербурге составлено более 50 протоколов о нарушениях коронавирусных ограничений

Комитет по контролю за имуществом продолжает проверки
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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За соблюдением новых антиковидных правил следят сразу несколько комитетов Петербурга

За соблюдением новых антиковидных правил следят сразу несколько комитетов Петербурга

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Со 2 января коронавирусные ограничения в Петербурге ужесточились. Посетителям ресторанов, кафе, баров и торговых центров на входе необходимо предъявлять QR-код. За соблюдением новых антиковидных правил по поручению губернатора Александра Беглова следят сразу несколько комитетов Петербурга.

- За последние трое суток в дневное время проверено 75 магазинов, 24 предприятия общепита и 6 организаций сферы услуг в выборгском, Приморском, Адмиралтейском и Центральном районах, - сообщили в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга.

Нарушения были выявлены в семи организациях. Где-то сотрудники были без масок, где-то забывали проверять QR-коды у посетителей, а где-то не нашелся журнал дезинфекции. В ночное время рейды проводились в сопровождении сотрудников полиции. С проверкой нагрянули в заведения общепита и досуга в Центральном, Невском, Петроградском и Адмиралтейском районах. Восемь из сорока проверенных мест работали после 23 часов.

- Всего с начала года составлено уже 50 протоколов об административных правонарушениях, связанных с несоблюдением коронавирусных ограничений.