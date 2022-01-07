Снег и морозы до -11 придут в Санкт-Петербург 7 января

Мороз и снег ожидаются в Петербурге 7 января. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рождественские морозы и снег порадуют петербуржцев в пятницу, 7 января. Об этом рассказал на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Синоптическая ситуация будет представлена тыловой частью обширного циклона, неторопливо уходящего на восток. Его стараниями в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный снег, - отметил Михаил Леус.

Ветер ожидается северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха - от -9 до -11 градусов, по области – от -8 до -13 градусов. Это на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм ртутного столба, что ниже нормы.

- В разные годы в этот день были и гораздо более крепкие морозы в Санкт-Петербурге, - добавил синоптик. – Например, в 2017 году в Рождество температура опускалась до -20,6 градусов, а суточный рекорд для 7 января установлен в 1987 году и составляет -29,2 градусов.

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