В петербургском аэропорту «Пулково» задерживают рейсы

В Пулково задерживают рейсы 7 января. Фото: Олег ЗОЛОТО

В аэропорту Пулково очередная массовая задержка самолетов. Судя по онлайн-табло воздушной гавани, своего вылета ждут пассажиры порядка 10 рейсов.

Непросто приходится, например, тем, кто ждет самолет в Челябинск. Люди томятся в ожиданиях с 2:20 ночи. Больше чем на час задержаны рейсы в Москву, Самару, Владикавказ.

Проблемы с расписанием наблюдаются у таких авиакомпаний, как «Победа», Smartavia и S7.

О причинах задержки рейсов пока не сообщают. Не исключено, что всему виной непогода.