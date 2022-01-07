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Общество7 января 2022 7:28

В петербургском аэропорту «Пулково» задерживают рейсы

Некоторые пассажиры ждут своего вылета с 2 часов ночи
Агния ПЕРОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
В Пулково задерживают рейсы 7 января.

В Пулково задерживают рейсы 7 января.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В аэропорту Пулково очередная массовая задержка самолетов. Судя по онлайн-табло воздушной гавани, своего вылета ждут пассажиры порядка 10 рейсов.

Непросто приходится, например, тем, кто ждет самолет в Челябинск. Люди томятся в ожиданиях с 2:20 ночи. Больше чем на час задержаны рейсы в Москву, Самару, Владикавказ.

Проблемы с расписанием наблюдаются у таких авиакомпаний, как «Победа», Smartavia и S7.

О причинах задержки рейсов пока не сообщают. Не исключено, что всему виной непогода.