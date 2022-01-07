В петербургском аэропорту «Пулково» задерживают рейсы

В Пулково задерживают рейсы 7 января.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В аэропорту Пулково очередная массовая задержка самолетов. Судя по онлайн-табло воздушной гавани, своего вылета ждут пассажиры порядка 10 рейсов.
Непросто приходится, например, тем, кто ждет самолет в Челябинск. Люди томятся в ожиданиях с 2:20 ночи. Больше чем на час задержаны рейсы в Москву, Самару, Владикавказ.
Проблемы с расписанием наблюдаются у таких авиакомпаний, как «Победа», Smartavia и S7.
О причинах задержки рейсов пока не сообщают. Не исключено, что всему виной непогода.