Рождественскую службу провели в Казанском соборе Санкт-Петербурга

Рождественская служба прошла в Казанском соборе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ночь на 7 января православные верующие отмечают главный церковный праздник - Рождество Христово. Во многих храмах Санкт-Петербурга по этому случаю прошли торжественные богослужения. Главная уже не первый год проходит в Казанском соборе. Ее провел митрополит Варсонофий.

Среди пришедших на богослужение были почетные гости – губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский.

- Рождество Христово наполняет сердца надеждой на лучшее. В эти дни все мы ощущаем особый душевный подъем, чувство единения от приобщения к тысячелетним традициям, - отметил Александр Беглов.

Губернатор пожелал всем счастья, здоровья и благополучия, отметив, что Рождество в Северной столице всегда отмечали широко и ярко.