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Общество7 января 2022 7:59

Рождественскую службу провели в Казанском соборе Санкт-Петербурга

Она не обошлась без почетных гостей
Агния ПЕРОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Рождественская служба прошла в Казанском соборе.

Рождественская служба прошла в Казанском соборе.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ночь на 7 января православные верующие отмечают главный церковный праздник - Рождество Христово. Во многих храмах Санкт-Петербурга по этому случаю прошли торжественные богослужения. Главная уже не первый год проходит в Казанском соборе. Ее провел митрополит Варсонофий.

Среди пришедших на богослужение были почетные гости – губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский.

- Рождество Христово наполняет сердца надеждой на лучшее. В эти дни все мы ощущаем особый душевный подъем, чувство единения от приобщения к тысячелетним традициям, - отметил Александр Беглов.

Губернатор пожелал всем счастья, здоровья и благополучия, отметив, что Рождество в Северной столице всегда отмечали широко и ярко.