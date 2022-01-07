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Общество7 января 2022 8:38

В Санкт-Петербурге отменили фестиваль огня «Рождественская звезда»

Всему виной – коронавирус
Агния ПЕРОВА
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Фестиваль огня в Санкт-Петербурге не состоится из-за ухудшения эпидемической ситуации. Фото: www.vk.com/festivalfire.

Фестиваль огня в Санкт-Петербурге не состоится из-за ухудшения эпидемической ситуации. Фото: www.vk.com/festivalfire.

Ежегодный фестиваль огня «Рождественская звезда», который был запланирован на 7 и 8 января 2022 года в Санкт-Петербурге, отменили. Мероприятие решили не проводить из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили организаторы фестиваля на официальной странице Вконтакте.

- Внимание! В связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса, традиционный фестиваль огня «Рождественская звезда» в январе не проводится, - написали они.

Отметим, что «Рождественская звезда» в Северной столице – это яркие пиротехнические номера, лазерное шоу, выступление театров огня и света и многое другое.

Новую дату фестиваля пока не сообщают.