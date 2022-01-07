Домушник вынес из квартиры более 10 миллионов рублей

Неизвестный вынес из квартиры в центре Петербурга ценности на приличную сумму. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские Петроградского района разыскивают злоумышленника, который обокрал квартиру в центре Петербурга. К ним за помощью обратился 34-летний мужчина, обнаружив у себя дома пропажу ценностей на крупную сумму – более 10 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Сотрудники полиции установили, что в период с 28 декабря по 7 января, пока владельцы находились на даче, неизвестный проник в их трехкомнатную квартиру по адресу: ул. Петрозаводская, дом 13. Из металлического шкафа он украл деньги в разной валюте, банковские карты (с которых были списаны денежные средства), ювелирные изделия, принадлежащие пенсионеру 1954 года рождения, - отметили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Преступника разыскивает полиция. Максимальное наказание, которое ему грозит – лишение свободы до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.