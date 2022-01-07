Отец из Петербурга сам поймал педофила, пристававшего к его 9-летнему сыну

В Петербурге педофил домогался 9-летнего школьника. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отец из Петербурга поймал педофила, который приставал к его 9-летнему сыну на улице. Инцидент произошел 5 января 2022 года во дворе дома 5 по улице Катерников. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

- В полицию обратилась мама мальчика. Она рассказала, что 5 января в 20:30 неизвестный мужчина домогался ее 9-летнего сына, - отметили в правоохранительных органах. – К счастью, отец школьника задержал его и передал сотрудникам полиции.

Задержанный оказался 41-летним безработным из Киришей. Его госпитализировали в психиатрическую больницу №1 имени П.П. Кащенко.