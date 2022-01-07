Более 350 человек госпитализировали с коронавирусом в Санкт-Петербурге

В Петербурге скончалось от коронавируса за последние сутки более 60 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге находится который день практически на одном уровне. Так, за минувшие сутки в городе выявили 1291 новых случаев заболевания. Выздоровевших за этот же период меньше – 1078 человек, а 61 человек скончался от COVID-19. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в пятницу, 7 января.

- На лечение за прошлые сутки поступило 354 человек, 619 находятся в реанимации. К ИВЛ подключено 356 пациентов, а 260 человек выписали, - отмечают в оперштабе.

Напомним, что в Северной столице 190 пунктов вакцинации. У них хранится более 919 тысяч доз вакцины от вируса. За сутки цикл вакцинации закончили 5 675 человек.

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