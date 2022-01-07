Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 января 2022 12:42

Более 350 человек госпитализировали с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Практически в два раза больше находится в реанимации
Агния ПЕРОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В Петербурге скончалось от коронавируса за последние сутки более 60 человек.

В Петербурге скончалось от коронавируса за последние сутки более 60 человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге находится который день практически на одном уровне. Так, за минувшие сутки в городе выявили 1291 новых случаев заболевания. Выздоровевших за этот же период меньше – 1078 человек, а 61 человек скончался от COVID-19. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в пятницу, 7 января.

- На лечение за прошлые сутки поступило 354 человек, 619 находятся в реанимации. К ИВЛ подключено 356 пациентов, а 260 человек выписали, - отмечают в оперштабе.

Напомним, что в Северной столице 190 пунктов вакцинации. У них хранится более 919 тысяч доз вакцины от вируса. За сутки цикл вакцинации закончили 5 675 человек.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: