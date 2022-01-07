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Происшествия7 января 2022 13:57

Смертельная авария произошла на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге

По словам очевидцев, есть как минимум один погибший
Агния ПЕРОВА
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Страшная авария на Приморском шоссе. Фото: группа «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Страшная авария на Приморском шоссе. Фото: группа «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Страшная авария на Приморском шоссе произошла в Санкт-Петербурге в пятницу, 7 января. Об этом пишут в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Судя по кадрам, в кювет улетели две машины. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

- Проезжала мимо и увидела одно накрытое тело. Только руки торчали, - рассказала «Комсомолке» петербурженка по имени Леля.

Из-за ДТП образовалась двухкилометровая пробка в сторону Лисьего Носа.

На месте работают оперативники. Детали происшествия устанавливаются.