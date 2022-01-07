Труп с перерезанным горлом подкинули на станцию скорой помощи в Санкт-Петербурге

Труп с ножевыми ранениями подкинули к станции скорой помощи в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь на 7 января на станцию скорой помощи в Калининском районе Санкт-Петербурга подкинули тело мужчины с ножевыми ранениями. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

Еле живое тело к 41 подстанции скорой помощи привезли трое мужчин неславянской внешности на белом Hyundai Solaris. Оставив его у здания, они скрылись в неизвестном направлении. Медики боролись за жизнь мужчины, но он скончался, не приходя в сознание.

- При осмотре трупа было обнаружено два проникающих ножевых ранения шеи. Его личность устанавливается, на вид ему 25-30 лет, рост около 175-180 см, - отмечают в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в убийстве задержан. Это 21-летний мужчина. Решается вопрос об его аресте и предъявлении ему обвинения.