Из-за плохой уборки снега и мусора в Санкт-Петербурге возбудили 55 административных дел

В Петербурге из-за снега и мусора возбудили 55 административных дел. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первая неделя нового года подходит к концу. И не для всех радостно. Жилищные инспекторы успели с начала года проверить порядка тысячи многоквартирных домов во всех 18 районах Петербурга. Нарушения нашли почти на трети адресов. Об этом сообщают в пресс-службе Госжилинспекции в пятницу, 7 января.

- Проверили 24 государственных, 40 частных управляющих компаний и 31 ТСЖ, ЖСК. Нарушения были в 29% от проверенных адресов. Больше всего замечаний связано с очисткой кровель от снега (37% от общего количества нарушений) и невывозом мусора с контейнерных площадок (20%), - объяснили в пресс-службе.

По итогам осмотра возбуждено 55 административных дел, в том числе на Регоператора ТКО - Невский экологический оператор. За нарушения должностные и юридические лица привлекут к административной ответственности на общую сумму 6,4 млн рублей.

Также после обхода главам администраций районов направили письма-представления с фотофиксацией о необходимости принятия мер.