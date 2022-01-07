Сладкоежка украл 12 тортов у магазина в Санкт-Петербурге

Злоумышленник пытался похитить коробку с тортами в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Похитителя тортов поймали сотрудники Росгвардии в Московском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 7 января мужчина увидел, как у магазина разгружают коробки с тортами. Пока водитель был занят делом, воришка решил без спроса взять себе одну коробку, в которой было 12 тортов. Но съесть их так и не удалось…

- Сотрудники вневедомственной охраны заметили у дома №88 по улице Ленсовета подозрительного мужчину с большой картонной коробкой. Он, увидев приближающийся патрульный автомобиль, бросил ее на проезжую часть и попытался убежать, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы все-таки задержали злоумышленника и доставили в 33 отдел полиции.