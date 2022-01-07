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Происшествия7 января 2022 18:12

Женщина из Краснодарского края сильно пострадала после падения на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

За жизнь гостьи Петербурга борются врачи
Агния ПЕРОВА
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Женщину госпитализировали после падения на Дворцовой площади.

Женщину госпитализировали после падения на Дворцовой площади.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жительница Краснодарского края серьезно пострадала на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, вечером 6 января она поскользнулась на льду у композиции возле центральной елки.

- Из поликлиники №23 59-летнюю женщину госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии, - рассказали в правоохранительных органах. - У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и кровоизлияние.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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