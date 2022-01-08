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Общество8 января 2022 6:39

Прошедшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала года

Температура воздуха опустилась до -15,9 градусов
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Во второй половине дня в Петербурге ожидается небольшой снег

Во второй половине дня в Петербурге ожидается небольшой снег

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночь с 7 на 8 января в Санкт-Петербурге оказалась самой холодной с начала 2022 года. Температура опустилась до -15,9 градусов, но сегодня город ждет небольшое потепление. Об этом в своих социальных сетях рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус

- Сегодня метеорологические условия будет формировать гребень холодного антициклона, который после полудня сменится приближающимся с запада теплым атмосферным фронтом. В такой ситуации ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, во второй половине дня пройдет небольшой снег, - сообщил Михаил Леус.

При этом температура воздуха, по прогнозу синоптика, будет от -8 до -10 градусов в Петербурге и от -7 до -12 в Ленинградской области. Атмосферное давление упадет до 757 миллиметров ртутного столба, то есть окажется ниже нормы.

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